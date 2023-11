Les violences basées sur le genre : un fléau mondial

Du 25 novembre au 10 décembre, l’Equipe Europe au Togo lance la campagne mondiale annuelle des 16 jours d’activisme dédiés à la lutte contre les violences basées sur le genre.

Le thème est : 'Je dis STOP à toutes les violences faites aux femmes et aux filles'.

Sheyi Adébayor, Maman Taméa, Julio Têko, Océane Codjia, King Mensah, Jean-Pierre Azanledji, Bernice Agbodjinou, Elsa M’Benna Ba et Labioko (Sandra Marilyne) participent aussi à la campagne !

Chaque jour, des événements, témoignages, débats radios, visite de terrain et informations seront organisés, partagés et diffusés pour sensibiliser aux violences faites aux femmes et aux filles qui touchent une femme/fille sur trois, au Togo.

Les violences basées sur le genre (VBG) sont les actes commis par un homme ou un groupe d’hommes contre une femme ou une fille en raison de son sexe, de son genre, ou de son orientation sexuelle. Les VBG sont les violations des droits humains les plus répandues dans le monde : aucun pays n’est épargné et toutes les classes sociales sont concernées.

Dans le monde entier, en 2021, ONU Femmes indiquait que 736 millions de femmes et de filles ont été victimes de violences physiques, sexuelles, économiques et/ou psychologiques.

Au Togo, l’étude démographique santé de 2013-2014 révèle que 32% des femmes togolaises (soit une femme sur trois, ou 1 030 208 personnes) ont déjà été victimes, au moins une fois, de violences sexuelles et physiques dès l’âge de 15 ans.

De plus, selon le sondage d’Afro-Baromètre de mars 2023, un autre phénomène alarmant émerge : la banalisation du recours à la violence.

L'évènement est à suivre sur les réseaux sociaux.