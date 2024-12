Liberté anticipée pour plus de 1.000 détenus

Le président Faure Gnassingbé a accordé une grâce à 1 064 détenus. Cette mesure exceptionnelle, officialisée par un décret, permet aux bénéficiaires de recouvrer la liberté immédiatement.

Ce n’est pas la première fois que le chef de l’Etat accorde une grâce cette année. Le 26 avril dernier, à la veille de la fête de l’indépendance, 808 détenus avaient déjà bénéficié d’une libération anticipée.

En plus de son rôle symbolique, cette grâce contribue à désengorger les prisons, souvent pointées du doigt pour leur surpopulation. Ce geste humanitaire permet ainsi d’améliorer les conditions de vie des détenus restants et de promouvoir une gestion pénitentiaire plus efficace.