Lomé renforce sa sûreté aéroportuaire avec un profil militaire d’élite

Le colonel Bouwakibé Ali prend officiellement les rênes de l’Autorité de sûreté de l’Aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé (ASAIGE), en remplacement du général Dimini Allaharé, récemment nommé chef d’état-major général des Forces armées togolaises.

Avant cette nomination, le colonel Ali dirigeait le régiment parachutiste commando (RPC) de Kara, une unité d’élite connue pour sa discipline et son efficacité opérationnelle.

À la tête de l’ASAIGE, il aura pour mission d’assurer la sûreté des passagers, du personnel, des avions et des installations de la principale plateforme aéroportuaire du Togo. Il devra également garantir la mise en œuvre et le suivi des normes internationales en matière de sûreté aéroportuaire, en lien avec les différents partenaires nationaux et internationaux.