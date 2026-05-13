Rubriques

Tendances:
Société

Meilleur quadrillage du territoire

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile vient de créer 14 nouvelles unités de police réparties sur l'ensemble du territoire, commissariats centraux, brigades anti-criminalité et postes de police, pour améliorer la protection des populations et le maintien de l'ordre public.

Au service de la population © republicoftogo.com

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile vient de créer 14 nouvelles unités de police réparties sur l'ensemble du territoire, commissariats centraux, brigades anti-criminalité et postes de police, pour améliorer la protection des populations et le maintien de l'ordre public.

Dans le Grand-Lomé : 2 nouveaux commissariats centraux à Adidogomé et Baguida, et 2 brigades anti-criminalité dans les quartiers de Kégué et Adakpamé.

Dans la région Maritime : 4 nouvelles unités dans les communes Zio 1, Zio 2 et Avé 1.

Dans les Plateaux-Est : 2 commissariats dans les communes Ogou 1 et Haho 2.

Dans les Plateaux-Ouest : 2 commissariats au marché central de Kpalimé et à Agou Nyogbo.

Dans les régions Centrale et Savanes : un poste de police chacune, dans les communes de Tchaoudjo 1 et Tandjouare 2.

Ces nouvelles unités s'inscrivent dans la stratégie nationale de maillage sécuritaire du territoire. Elles offriront à la fois des capacités opérationnelles de lutte contre l'insécurité et des services administratifs de proximité aux populations.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Derniers préparatifs

Derniers préparatifs

Le compte à rebours est lancé. 2 424 pèlerins togolais s'envoleront vers La Mecque à bord de sept vols programmés entre le 14 et le 18 mai 2026, pour accomplir le Hadj,  cinquième pilier de l'Islam et obligation spirituelle majeure pour tout musulman en ayant les moyens.

Mode et beauté à Lomé

Mode et beauté à Lomé

Du 19 au 21 juin prochain, la capitale togolaise accueille la 2e édition du Salon de la mode, de la beauté et du bien-être,  un rendez-vous dédié à la promotion et à la professionnalisation d'un secteur en pleine expansion.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.