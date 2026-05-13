Meilleur quadrillage du territoire

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile vient de créer 14 nouvelles unités de police réparties sur l'ensemble du territoire, commissariats centraux, brigades anti-criminalité et postes de police, pour améliorer la protection des populations et le maintien de l'ordre public.

Dans le Grand-Lomé : 2 nouveaux commissariats centraux à Adidogomé et Baguida, et 2 brigades anti-criminalité dans les quartiers de Kégué et Adakpamé.

Dans la région Maritime : 4 nouvelles unités dans les communes Zio 1, Zio 2 et Avé 1.

Dans les Plateaux-Est : 2 commissariats dans les communes Ogou 1 et Haho 2.

Dans les Plateaux-Ouest : 2 commissariats au marché central de Kpalimé et à Agou Nyogbo.

Dans les régions Centrale et Savanes : un poste de police chacune, dans les communes de Tchaoudjo 1 et Tandjouare 2.

Ces nouvelles unités s'inscrivent dans la stratégie nationale de maillage sécuritaire du territoire. Elles offriront à la fois des capacités opérationnelles de lutte contre l'insécurité et des services administratifs de proximité aux populations.