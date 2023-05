Mettre fin aux mauvaises pratiques

Les tracasseries aux frontières sont monnaie courante. Le petit billet glissé à des fonctionnaires pour faciliter le passage est une pratique courante.

Les pouvoirs publics tentent d’y mettre fin. Pas facile tant les (mauvaises) habitudes ont la vie dure.

Une délégation de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) s’est rendue vendredi à Hillacondji, poste-frontière entre le Togo et le Bénin.

Les droits des usagers doivent être respectés, a déclaré Kimelabalou Aba, le président de cette institution.

Un passage fluide d’un pays à l’autre est d’autant plus important qu’il c’est l’un des principes fondateurs de la Cédéao.