Non-respect des règles de construction : un immeuble s'éffondre

Le Tirage Commun Entente, symbole d’intégration entre les États membres du Conseil de l’Entente (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo), évolue pour offrir davantage de possibilités de gains aux parieurs. Ce jeu, initié par les loteries nationales de ces pays, a été transformé en un tirage commun et n'utilisera plus les traditionnels tickets à gratter.