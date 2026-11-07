Plus de puissance pour guider les géants des mers

Le Port autonome de Lomé (PAL) a reçu vendredi un remorqueur de dernière génération, construit en Turquie par le chantier naval Sanmar. Il sera exploité par l’opérateur espagnol Boluda.

Il développe plus de 6 000 chevaux grâce à deux moteurs Caterpillar. Il dispose aussi de deux propulseurs azimutaux Rolls-Royce et d’une capacité de traction de 80 tonnes.

« Ce navire vient consolider nos moyens opérationnels pour accompagner la croissance du trafic», a déclaré Edem Kokou Tengue, directeur général du PAL.

Un porte-conteneurs ou un pétrolier de plusieurs centaines de mètres ne peut pas manœuvrer seul dans l’espace étroit d’un port. Le remorqueur, petit mais très puissant, le pousse ou le tire pour l’aider à entrer, tourner, accoster ou quitter le quai en sécurité.

La « traction au point fixe », ici 80 tonnes, mesure sa force de traction : plus elle est élevée, plus il peut assister de gros navires. Ses propulseurs azimutaux pivotent sur 360 degrés, ce qui lui permet de se déplacer dans toutes les directions avec une grande précision. Les remorqueurs servent aussi à l’assistance en mer, à la lutte contre les incendies et aux interventions d’urgence.

Pour Lomé, l’un des principaux ports de transbordement d’Afrique de l’Ouest, ces moyens sont essentiels pour accueillir des navires toujours plus grands.

Sanmar est un groupe naval turc familial basé à Istanbul. Il possède des chantiers à Tuzla et à Altınova, sur la mer de Marmara. Il est l’un des premiers constructeurs mondiaux de remorqueurs et travaille souvent sur des plans du bureau d’études canadien Robert Allan. Il a livré des centaines de remorqueurs aux grands opérateurs du secteur, dont Boluda et Svitzer.

Boluda Corporación Marítima, basée à Valence, en Espagne, est l’un des leaders mondiaux du remorquage portuaire. Partenaire du PAL, elle assure aussi des services de transport maritime et de logistique.