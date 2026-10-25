Pont de Cinkassé : travaux de nuit pour sécuriser la RN1

Les travaux de renforcement du pont de Cinkassé, à 660 km au nord de Lomé, sur la route nationale n°1, se poursuivent. C’est un corridor stratégique qui est en cours de dédoublement.

Pour limiter la gêne, les travaux sont réalisés par demi-chaussée. La circulation est maintenue dans la journée. L’ancien pont est entièrement fermé à partir de 22 heures pour permettre à l’entreprise d’intervenir.

Colonne vertébrale du réseau routier, la RN1 joue un rôle clé dans la compétitivité du Port de Lomé et pour le transport des marchandises vers le Burkina Faso, le Niger et le Mali.