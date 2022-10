Protection contre les catastrophes naturelles

La phase II du ‘Projet de renforcement institutionnel des capacités dans le domaine de la préparation aux catastrophes et de l'adaptation au changement climatique’ va être lancée.

C'est ce qu’a indiqué le président de la Croix Rouge togolaise, Kossi Edjam.

Il s’agit d’une initiative lancée en 2019 avec le soutien de la Croix Rouge allemande et de ministère de la Coopération (BMZ).

L’objectif est de préparer les communautés à faire face à toute catastrophe naturelle.

Les changements climatiques ont des conséquences dramatiques avec l’érosion côtière qui s’accélère et des inondations de plus en plus fréquentes.

Le projet concerne d’abord la région Maritime et celle de Kara.

‘La phase permettra de mettre à niveau les équipements de prévention des catastrophes dont dispose les sapeurs pompiers et la Croix Rouge et de sensibiliser la population’, a précisé Kossi Edjam.