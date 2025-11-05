Rubriques

Protection de l’enfance : une coopération renforcée entre l’État et la société civile

La ministre en charge des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Martine Moni Sankaredja, a reçu mardi une délégation de la Ligue Togolaise pour la Protection de l’Enfance (LTPE), conduite par sa coordinatrice Nina Esso Kazoulé.

Offrir aux enfants un environnement protecteur © republicoftogo.com

Objectif de la rencontre : renforcer la coopération entre les deux institutions pour consolider les mécanismes de protection des droits fondamentaux des enfants sur l’ensemble du territoire togolais.

Lors de l’entretien, la ministre a tenu à réaffirmer l’engagement du gouvernement à accompagner les initiatives de la société civile, en particulier celles portées par la LTPE, dans leur mission de défense des enfants en situation de vulnérabilité.

Acteur incontournable de la protection de l’enfance au Togo, la LTPE s’est illustrée ces dernières années à travers plusieurs projets à fort impact, parmi lesquels la maison d’accueil pour enfants en difficulté, la formation de familles d’accueil pour la prise en charge des enfants en situation difficile et la dotation en matériel de santé pour les maternités des hôpitaux publics, afin d’améliorer la prise en charge des nouveau-nés.

En saluant l’engagement de la LTPE, la ministre a insisté sur la nécessité de consolider les acquis afin d’offrir aux enfants un environnement protecteur, stable et propice à leur développement.

