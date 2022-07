Protéger la population est la priorité

Le président Faure Gnassingbé s’est rendu vendredi dans les régions cibles de récentes attaques terroristes. Il a apporté soutien et réconfort aux familles des victimes directes et collatérales du conflit.

‘Des familles togolaises ont perdu des enfants et des parents dans les tragiques événements survenus ces derniers jours au nord du Togo, précisément le Tône et le Kpendjal. Sur les lieux de ces drames (…) je me suis incliné en hommage aux victimes’, a tweeté le leader togolais.

Il a rappelé sa ferme détermination à lutter contre le terrorisme, ‘afin de protéger nos populations et garantir la paix et la quiétude sur toute l’étendue du territoire’.

Les attaques jihadistes se multiplient dans le nord du pays. Les groupes extrémistes implantés au Burkina Faso franchissant la frontière pour aller tuer des villageois.