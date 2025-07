Savanes : nouveau plan de réponse humanitaire validé

Face à l'aggravation des déplacements forcés dans la région des Savanes, le Togo a procédé, vendredi, à l’actualisation de son Plan de réponse humanitaire dans le cadre du Programme d’Urgence de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité des Communautés (PURS).

Cette mise à jour vise à affiner les priorités d’intervention pour répondre de manière plus efficace et coordonnée aux besoins croissants des populations affectées.

Le nouveau document stratégique constitue désormais un référentiel opérationnel et budgétisé, pensé pour guider les actions sur le terrain. Il définit une feuille de route claire assortie d’un plan d’action, avec un objectif central : améliorer concrètement les conditions de vie des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hôtes.

« Il s’est agi de redéfinir une feuille de route cohérente, orientée vers des résultats concrets, afin de renforcer l’impact des interventions », a souligné Berena Lotie, chef du bureau régional PURS.

Fruit d’une large concertation, l’actualisation du plan a mobilisé l’ensemble des acteurs de la chaîne humanitaire : représentants du gouvernement, agences onusiennes, ONG nationales et internationales, et partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils ont posé les jalons d’une réponse coordonnée, ciblée et fondée sur une analyse actualisée des vulnérabilités.

Un cadre d’action flexible et évolutif

Désormais établi comme un exercice annuel, le processus d’actualisation permettra au Togo d’adapter en continu sa stratégie humanitaire aux dynamiques sécuritaires et sociales. Ce nouvel outil servira également de levier de plaidoyer et de mobilisation de ressources auprès des partenaires.

Si la région des Savanes reste le cœur de l’intervention, le dispositif étendu couvre aussi d'autres zones vulnérables du pays, notamment la Kara, la Centrale et les Plateaux. Il s’inscrit dans une logique d’équité territoriale et de résilience durable à l’échelle nationale.

Avec cette actualisation, le Togo confirme sa volonté d’anticiper les crises humanitaires, de renforcer la coordination interinstitutionnelle et de replacer la dignité humaine au centre de son action publique. Le PURS reste ainsi un pilier essentiel pour répondre à l’urgence tout en jetant les bases d’un développement plus inclusif.