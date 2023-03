Sécurité dans tous les domaines

Sécurité privée et cybersécurité, tels sont les champs de prospection que le Béninois, Arnaud Dagbaimde-Pruvost, veut développer au Togo.

Il a lancé samedi à Lomé sa société dénommée ‘Continental Sécurité Service et Formation’ (CSSF).

La structure entend collaborer activement avec l’Agence nationale de la cybersécurité (ANCY).

Elle entend également structurer et professionnaliser le secteur de la sécurité privée en forte expansion.

De plus en plus d’entreprises et de particuliers font appel à des gardes privés pour protéger usines, bureaux et domiciles.