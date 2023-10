Sécurité routière à l'école

Rares sont les conducteurs à respecter les passages piétons devant ou à proximité des établissements scolaires. Sachant que les campagnes de sensibilisation menées par la Prévention routière sont peu concluantes, le plus judicieux est de mettre en place l’éducation à la sécurité routière dès l’école.

Dès l’entrée à la maternelle, l’éducation à la sécurité routière permet aux enfants l’acquisition progressive des règles essentielles de sécurité et du code de la route, favorise le développement de capacités cognitives (anticiper, mémoriser, traiter et restituer l'information par le langage oral ou écrit, mener en parallèle plusieurs actions) et de compétences de savoir-être (être respectueux des autres usagers).

Apprendre les comportements qui permettent de se déplacer en sécurité et de faire face aux situations de danger s’acquière dès le plus jeune âge.

En même temps, les automobilistes et cyclomotoristes qui ne respectent pas le code de la route doivent être lourdement sanctionnés avec retrait du permis et amende conséquente.

Mais on en est pas encore là.