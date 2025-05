Semaine de la cuisine turque : l’ambassade met les petits plats dans les grands

À l’occasion de la Semaine de la cuisine turque, l’ambassadrice de Turquie à Lomé, Muteber Kilic, a convié vendredi soir un parterre d’invités à un dîner de gala organisé à l’hôtel du 2 Février.

Objectif : faire découvrir la richesse, la diversité et la dimension saine de la gastronomie turque, tout en affirmant l’influence culturelle de la Turquie à l’international.

Ce dîner, préparé avec soin selon des recettes traditionnelles, a permis aux convives de goûter à une sélection emblématique de la cuisine ottomane et anatolienne. Au menu figuraient entre autres :

Une soupe épicée de t’ahana, à base de farine de blé fermentée, un classique réconfortant des régions rurales ;

Du börek à la vapeur, ces fameux feuilletés farcis aux légumes ou au fromage, typiques de la cuisine des Balkans et de l’Anatolie ;

Le Hünkar Beğendi, un plat impérial à base de viande tendre servie sur une purée d’aubergines au lait, qui signifie littéralement « le Sultan s’est régalé » ;

Et bien sûr, le Baklava, ce dessert incontournable aux noix ou pistaches, imbibé de sirop, réputé dans tout le Moyen-Orient.

Une vitrine de culture et de diplomatie

Pour l’ambassadrice Muteber Kilic, cette semaine dédiée à la gastronomie est bien plus qu’un simple événement culinaire : c’est un véritable outil de diplomatie culturelle.

« À travers notre cuisine, nous partageons notre identité, notre histoire, notre hospitalité. C’est aussi une manière douce mais puissante de rapprocher les peuples », a-t-elle déclaré.

La cuisine turque, héritière des influences byzantines, ottomanes, moyen-orientales, méditerranéennes et d’Asie centrale, est l’une des plus diversifiées et équilibrées au monde. Elle privilégie l’usage d’ingrédients frais, locaux, souvent issus de l’agriculture biologique, et accorde une place centrale aux herbes, légumes, légumineuses, viandes grillées et huiles d’olive.

Outre les découvertes gastronomiques, cette soirée a été l’occasion de renforcer les liens entre la Turquie et le Togo, en présence de diplomates, représentants de la société civile, acteurs économiques et passionnés de culture.

En multipliant ce type d’initiatives, l’ambassade de Turquie à Lomé contribue à valoriser un pan majeur du patrimoine culturel turc, tout en faisant rayonner l’image d’un pays moderne, attaché à ses racines et tourné vers le dialogue interculturel.