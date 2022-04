Simple comme une petite annonce

Catogo est une application lancée il y a quelques jours pour vendre ou acheter une voiture (neuve ou occasion). La plate-forme est ouverte aux particuliers et aux professionnels.

Une large sélection de petites annonces pour tout type de véhicule, neuf ou d’occasion.

Mais pas question d’acheter les yeux fermés. Il est possible - et vivement recommandé - de contacter les vendeurs, de voir les modèles et même de les essayer.

L’appli couvre plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.