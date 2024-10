Soutien au dialogue inter-religieux et à la cohésion sociale

Le Président Faure Gnassingbé, a accueilli mercredi une délégation de l’Église des Assemblées de Dieu du Togo, conduite par son ancien président, le Révérend Pasteur Djakouti Mitré.

Le nouveau bureau exécutif de l’Église des Assemblées de Dieu au Togo est désormais dirigé par le Révérend Dr Adadé Ayi, à la tête d'une équipe de sept membres.

Ce changement de direction marque une nouvelle étape dans la vie de cette communauté religieuse, qui est l'une des plus importantes dans le pays.

Elle se distingue par son engagement à promouvoir les valeurs chrétiennes et à soutenir le développement social et spirituel du Togo.

Implantée au Togo depuis 1936, l’Église des Assemblées de Dieu a su s’intégrer profondément dans le tissu social et religieux du pays. En plus de sa mission évangélique et de la formation des pasteurs, l’Église mène de nombreuses initiatives dans le domaine social, devenant ainsi un acteur clé du développement communautaire.

Les contributions de l’Église des Assemblées de Dieu couvrent plusieurs secteurs, notamment, la microfinance, l’éducation, la santé, la protection des personnes en situation de handicap.

La rencontre avec FaureGnassingbé témoigne de la place importante de cette Eglise dans la société togolaise.

Sa démarche est en adéquation avec la vision du gouvernement pour un Togo inclusif et prospère.