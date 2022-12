Statistiques ouvertes à tous

Le métier de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) est de produire des statistiques.

Problème, peu de gens ont accès à ces données. Entreprises publiques comme privées rament pour obtenir des informations.

L'INSEED a donc décidé de changer le paradigme. Elle va mettre à disposition son travail pour le grand public.

‘Toutes les données seront désormais ouvertes. Il n’y aura plus de procédures préalables souvent très longues’, a confirmé mardi Guema Dyen, le directeur du management de l'information à l'INSEED.

L’Institut collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société. Il est également chargé de coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des administrations publiques et d’organismes privés.

Ces informations intéressent les pouvoirs publics, les administrations, les entreprises, les chercheurs, les médias, les enseignants, les étudiants et les particuliers. Elles leur permettent d'enrichir leurs connaissances, d'effectuer des études, de faire des prévisions et de prendre des décisions.