Suppression des frais d’itinérance : Togo et Burkina Faso connectés à moindre coût

À partir du 30 mai prochain, les voyageurs togolais au Burkina Faso et burkinabè au Togo bénéficieront de communications à moindre coût sans changer de carte SIM, grâce à la suppression des frais d’itinérance.

Un protocole d’accord bilatéral de free roaming, signé le 18 avril 2025 au ministère de l’Économie numérique et de la Transformation digitale du Togo, rend cela possible.

Cet accord, porté par Michel Yaovi Galley (ARCEP Togo, Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) et Wendlassida Patrice Compaoré (ARCEP Burkina Faso), en présence des ministres Cina Lawson et Aminata Zerbo-Sabane, offre des avantages concrets : appels reçus gratuits pendant 30 jours consécutifs et appels émis vers le réseau du pays visité facturés au tarif local. Les services SMS et internet seront également plus abordables.

L’ARCEP Togo, sous l’impulsion de Cina Lawson, ministre de l’Économie numérique et de la Transformation digitale, a joué un rôle moteur dans cette initiative, renforçant la coopération régionale.

Une visite au centre de supervision de l’ARCEP Togo a permis à la délégation burkinabè de découvrir ses outils de régulation par la donnée, garantissant qualité de service et transparence.

Un partenariat entre les deux ARCEP a également été signé pour pérenniser les échanges et améliorer l’expérience des consommateurs.

Cette initiative marque une étape clé pour une connectivité accessible et abordable entre le Togo et le Burkina Faso.