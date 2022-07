Tragique méprise

Dans la nuit du 9 au 10 juillet, une explosion a fait plusieurs victimes dans le village de Margba, dans la Préfecture de Tône.

Les conclusions de l'enquête menée par l'armée permettent d'apporter les précisions suivantes, selon un communiqué publié jeudi soir.

‘Ce drame est survenu sur fond de renseignements concordants faisant état de menaces d'infiltrations de bandes armées désireuses de mener des attaques terroristes contre des localités dans la zone au nord de Dapaong. Face à l'imminence du danger, et déterminé à parer à toute action hostile pouvant mettre en péril les populations, le commandement de l'Opération +Koundjoaré+ a renforcé la surveillance et le contrôle terrestres et aériens de la zone indiquée. C'est au cours de ces opérations qu'un aéronef en patrouille nocturne a pris malencontreusement pour cible un groupe de personnes qu'il a confondu à une colonne de djlhadlstes en mouvement. Les forces armées togolaises expriment leur profond regret face à ce drame, et renouvellent leurs sincères condoléances aux familles éplorées en souhaitant, une fols encore, prompt rétablissement aux blessés’.

Sept personnes ont été tuées et deux blessées.

Dans la foulée, le gouvernement a publié un communiqué pour déplorer le ‘douloureux évènement’ survenu dans le village de Margba.

‘Il note avec intérêt, la célérité des efforts déployés par les Forces de défense et de sécurité, pour faire la lumière sur ce drame et prend acte des résultats de l'enquête diligentée’, peut-on lire.

Le gouvernement a dépêché sur place une délégation ministérielle chargée de porter son message de compassion aux familles et à l'ensemble de la communauté.