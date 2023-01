Transformation numérique à la TdE

La digitalisation des services de fourniture d’eau potable de qualité est l’une des priorités des pouvoirs publics.

C’est la mission de la Togolaise des Eaux(TdE). La société poursuit la modernisation de ses services et a recours à de nouveaux outils technologiques.

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de transformation de son système d’informations et la mise en oeuvre de solutions digitales.

Parmi les nouveautés, on peut citer l'introduction du compteur d'eau intelligent à prépaiement (Isi go), la plateforme digitale avec l'application mobile (TdE Clientèle), un site internet et l'élargissement des moyens de paiements digitaux des factures d'eau (via TMoney, Flooz, Ecobank mobile, ECO CCP, Alease Pay).

Ces innovations permettent également aux clients de bénéficier de l’assistance sur site des agents techniques de la TdE en cas de problème.

Créée en 1964, la TdE est chargée de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en milieu urbain et semi urbain.