Transparence, planification et participation citoyenne au cœur de l'action publique

Le ministère de l’Économie numérique a lancé mardi à Lomé Geoportail, une plateforme innovante dédiée à la centralisation et à la diffusion de données géospatiales.

Accessible via deux interfaces, l’une pour les institutions publiques (geoportail.gouv.tg) et l’autre pour le grand public (geodata.gouv.tg) –, cet outil renforce la transparence, la planification territoriale et la prise de décisions fondées sur des données fiables.

Avec plus de 800 couches cartographiques couvrant 15 secteurs stratégiques, Geoportail est présenté comme le plus complet du continent. Il regroupe environ 1,2 million d’actifs recensés dans le cadre d’un vaste programme de digitalisation lancé depuis 2021.

Pour la ministre Cina Lawson, cette innovation « place les données au cœur de la gouvernance publique » et constitue un levier stratégique pour la transparence, l’innovation et le développement durable. Geoportail appuie aussi bien les politiques publiques que la recherche, tout en facilitant l’investissement et l’engagement citoyen.