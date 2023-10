Le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, au nom des Ordinaires de Terre Sainte, invite à une journée de jeûne et de prière pour la paix et la réconciliation le ce mardi.

Le pape François a encouragé les gens à se joindre à cette initiative "pour s'opposer à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre ».

De nombreux fidèles togolais ont rejoint l'appel.

Les prêtres sont invités à ajouter l'intention suivante à la prière des fidèles : "Père miséricordieux et fort : Tu n'es pas 'un Dieu de désordre mais de paix'. Fais disparaître la haine, la violence et la guerre en Terre Sainte, afin que l'amour, l'harmonie et la paix puissent fleurir à nouveau. Prions".

Près de 2.000 Israéliens ont été massacrés, violés et kidnappés le 7 octobre dernier par une horde de terroristes du Hamas venus de Gaza.