Un code unique pour bloquer les SMS publicitaires

Face à l’inefficacité des dispositifs existants et aux plaintes croissantes des consommateurs, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a décidé de mettre en place un code unique *801# permettant aux abonnés de Togo Cellulaire et Moov Africa Togo de refuser la réception des SMS publicitaires et commerciaux.

Conformément à leur cahier des charges, les deux opérateurs de téléphonie mobile sont tenus d’offrir aux clients la possibilité de refuser les messages de masse à visée publicitaire ou commerciale. Cependant, les solutions précédemment mises en place se sont révélées peu efficaces.

Désormais, chaque abonné, quel que soit son opérateur, peut exercer son droit de refus en tapant *801#, un code déjà accessible et gratuit.

Le code offre plusieurs options aux consommateurs :

Désactivation totale de tous les SMS publicitaires et commerciaux.

Désactivation par catégorie, permettant aux abonnés de bloquer uniquement certains types de messages.

Réactivation en bloc ou par catégorie, selon les préférences du client.

Avec cette initiative, l’ARCEP renforce son engagement en faveur des droits des consommateurs et impose aux opérateurs des mesures claires et efficaces pour limiter les désagréments liés aux messages non sollicités.