Un espace communautaire encore très fermé

Le fondement de la Cédéao est de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans l’ensemble des pays membres.

Dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées.

Quels sont les problèmes, où se situe la responsabilité des Etats, comment y remédier ?

Autant de questions qui seront dénatures le 2 février prochain lors d’un colloque organisé par l’université de Lomé.

'L'intégration économique et politique demeure un défi non résolu’, déplore Yawo Agbeko Amewu, vice président du Laboratoire d'analyses des mutations politico-juridiques, économiques et sociales, organisateur de la rencontre.