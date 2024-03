Un mois de piété, de réflexion, de discipline et de solidarité

Le Ramadan débutera le 11 mars, a indiqué l'Union Musulmane du Togo (UMT), seule autorité habilitée à donner la date précise.

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier islamique, un mois sacré observé par les musulmans.

Pendant cette période, les croyants jeûnent du lever au coucher du soleil, s'abstenant de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles.

Le jeûne est considéré comme un acte de dévotion et d'obéissance à Allah, visant à purifier l'âme, à pratiquer la maîtrise de soi et à renforcer les liens spirituels avec Dieu.

Le Ramadan est bien plus qu'un simple jeûne. C'est également un moment de prière intense, de lecture du Coran, de méditation, de charité et de générosité envers les moins fortunés. Les musulmans sont encouragés à être plus indulgents, patients et compatissants envers autrui pendant ce mois sacré.

Le Ramadan est également un mois de prières spéciales, notamment les prières nocturnes appelées Tarawih, qui sont effectuées chaque soir après la prière de l'Isha.

Elles offrent aux croyants l'occasion de se rapprocher davantage de Dieu et de rechercher la purification de l'âme.

La fin du jeûne est marquée par la fête de l'Aïd al-Fitr, qui commémore la gratitude envers Allah pour avoir aidé les fidèles à accomplir leur devoir religieux.

C'est un moment de joie, de festivités, de prières et de partage avec la famille et la communauté.