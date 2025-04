Un nouveau souffle graphique pour célébrer la souveraineté

À l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Togo (27 avril), un logo officiel a été dévoilé, condensant les valeurs fondatrices de la République et les aspirations d’un peuple résolument tourné vers l’avenir.

Au centre de la composition, une silhouette jaune d’un homme aux bras levés incarne la libération, la dignité et l’élan collectif. Cette figure humaine s’inscrit entre les chiffres “6” en rouge et “5” en vert, rappelant les couleurs nationales et soulignant les 65 ans de souveraineté.

L’étoile blanche, symbole d’unité et de foi nationale, trône au cœur de la silhouette, tandis qu’un homme brisant ses chaînes à la base du visuel évoque le monument de l’indépendance et le rejet de l’oppression.

Autour de la composition, des étoiles dorées diffusent un message d’espoir, de fierté et d’excellence.

Ce logo mêle mémoire et modernité, dans un graphisme qui place le citoyen au centre du progrès.