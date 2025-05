Un numéro pour tous : le Togo enclenche son programme d’identification nationale

Lundi prochain, la préfecture du Golfe (Lomé) donnera le coup d’envoi de la campagne d’enregistrement biométrique.

Cette opération majeure est pilotée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), avec le soutien logistique de centaines d’opérateurs d’enregistrement (OPE) et superviseurs déjà mobilisés à travers le pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet régional WURI (Identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest), financé par la Banque mondiale à hauteur de 72 millions de dollars. L’objectif est clair : attribuer à chaque résident, national ou étranger, un numéro d’identification unique (NIU).

La collecte des données biométriques et démographiques sera supervisée par l’Agence nationale d’identification (ANID), placée sous l’autorité du ministère de l’Économie numérique et de la Transformation digitale.

À terme, cette base de données sécurisée permettra aux autorités de mieux cibler et évaluer l’impact des politiques publiques, notamment en matière d’inclusion sociale, d’accès aux services et de développement économique. Une étape clé vers une gouvernance plus efficace et transparente.