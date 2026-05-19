Un pays ouvert à toute l'Afrique

Depuis lundi, le Togo accorde l'exemption de visa d'entrée à tous les ressortissants des États africains détenteurs d'un passeport en cours de validité. Une mesure annoncée par le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, dans un communiqué officiel.

Cette décision, prise par le président du Conseil Faure Gnassingbé, traduit la volonté du Togo de renforcer la libre circulation des personnes et des biens sur le continent, et de s'affirmer comme un hub régional de services, d'affaires, de culture et d'échanges humains au cœur de l'Afrique.

L'exemption, d'une durée maximale de 30 jours, ne dispense pas les voyageurs des formalités d'immigration. Ces derniers sont tenus d'effectuer leur déclaration de voyage sur la plateforme gouvernementale voyage.gouv.tg au moins 24 heures avant leur arrivée, afin d'obtenir un bordereau à présenter aux postes frontaliers.

Les dispositions relatives à l'entrée irrégulière, au séjour illégal et à la sécurité nationale restent pleinement applicables.

Au-delà de la mesure elle-même, c'est le symbole qui frappe : le Togo devient l'un des rares pays du continent à ouvrir ses frontières à l'ensemble des passeports africains, réaffirmant son attachement aux idéaux panafricains et son engagement en faveur de l'intégration régionale.