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Un repos bien mérité

Face à la baisse de la production halieutique, les pouvoirs publics durcissent les règles de préservation des ressources. 

Préserver les ressources © republicoftogo.com

Face à la baisse de la production halieutique, les pouvoirs publics durcissent les règles de préservation des ressources. 

Le ministère de la Pêche a lancé des séances de sensibilisation auprès des pêcheurs pour promouvoir le respect des périodes de repos biologique et interdire l'utilisation de filets à petites mailles.

L'urgence est réelle : les besoins annuels du Togo sont estimés à près de 100 000 tonnes, alors que la production nationale ne couvre que 30 à 40% de cette demande, 36 251 tonnes en 2025.

Pour réduire ce déficit structurel, les autorités misent sur le développement de l'aquaculture, le renforcement de la recherche halieutique et une meilleure organisation de la chaîne de valeur, avec l'ambition de diminuer la dépendance du pays aux importations.

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