Un souffle de fraternité et de tolérance

Le Togo célèbre ce dimanche la fête chrétienne de la Pentecôte, un moment fort du calendrier liturgique marqué par des offices religieux à travers le pays.

À cette occasion, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé un message de paix et de cohésion nationale.

« Que la ferveur de cette célébration concourt à consolider les valeurs de tolérance, de fraternité et de solidarité », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, saluant l’importance de cette fête pour les fidèles chrétiens et pour l’ensemble de la société togolaise.

La Pentecôte, qui survient cinquante jours après Pâques, commémore la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres. C’est un événement fondateur pour l’Église, considéré comme le moment de naissance de la communauté chrétienne et de sa mission d’évangélisation.

Dans les églises du pays, les fidèles ont prié pour la paix, la stabilité et la prospérité du Togo. Les messages des pasteurs et des prêtres ont souvent mis l’accent sur l’importance du vivre-ensemble et de l’amour du prochain.

Le lundi de Pentecôte est férié.