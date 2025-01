Une célébration de l’histoire et de la tradition

La ville de Sokodé, chef-lieu de la préfecture de Tchaoudjo dans la région centrale, a donné le coup d’envoi des fêtes traditionnelles de l’année avec la célébration de l’Adossa-Gadao, une fusion de deux importantes fêtes communautaires.

La fête de Gadao, dédiée aux moissons, est profondément ancrée dans l’histoire du peuple Tem, rappelant l’épopée des Peuhls Gourma établis dans la région depuis le XVIIe siècle. Parallèlement, la fête de l’Adossa, aussi appelée fête du couteau, est célébrée par la communauté Didaouré, fortement islamisée et héritière des traditions de l’empire de Gao. Cette célébration commémore la naissance du prophète Mahomet et s’accompagne de la traditionnelle danse Kosso, véritable symbole d’unité et d’expression culturelle.

L’Adossa-Gadao est une occasion unique de mettre en lumière le génie créatif et les talents des populations de Tchaoudjo. Parmi les éléments phares de cette célébration figure la célèbre marque de pagne traditionnel Tem Bissao, fabriqué artisanalement par les artisans locaux. Ce tissu, symbole d’identité culturelle, dépasse aujourd’hui les frontières du Togo et témoigne de la vitalité de l’artisanat local.

Le président Faure Gnassingbé était représenté à cette célébration par le ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Damehame Yark.

Lors de son allocution, il a salué la parfaite communion entre les communautés Tem et Didaouré, faisant de l’Adossa-Gadao une fête identitaire et fédératrice.

Le ministre a également encouragé les habitants de Sokodé à continuer de valoriser leur patrimoine culturel comme un levier essentiel du développement social et économique.

Le gouvernement voit dans la célébration de l’Adossa-Gadao un modèle de cohabitation pacifique et de solidarité qui devrait inspirer l’ensemble des autres communautés du pays.