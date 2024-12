Une enquête pour situer les responsabilités

Le 13 décembre dernier, un grave accident de circulation s’est produit à Agoè-Zongo, entraînant l’effondrement du tablier Est de la passerelle piétonne. Le bilan provisoire de ce drame fait état de huit morts et de trois blessés graves.

D’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

Face à cette tragédie, le gouvernement s’est incliné devant la mémoire des victimes et a adressé ses condoléances aux familles endeuillées. Il a également exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, indique le communiqué publié à l’issue du conseil des ministres tenu lundi.

Conformément aux instructions du Chef de l’État, toutes les victimes et leurs familles bénéficieront d’un accompagnement adéquat de l’État, prenant en compte les circonstances exceptionnelles de cet accident.

Le Procureur de la République a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et établir les responsabilités pénales. Dans ce cadre :

Le dirigeant de la société propriétaire de la semi-remorque, dont le gabarit irrégulier a provoqué l’accident, a été placé en garde à vue après avoir été entendu par la police judiciaire.

Les dirigeants des entreprises chargées de la construction de la passerelle et de ses accessoires ont également été convoqués et entendus pour éclaircir leur rôle dans cette tragédie.

Le chef de l’État a ordonné la création d’une commission d’enquête chargée de faire toute la lumière sur cet accident. Cette commission aura pour mission d’établir les responsabilités administratives et contractuelles concernant la construction de la passerelle, des garde-fous et autres installations de sécurité.

Afin d’éviter de nouveaux drames similaires, le gouvernement a annoncé une série de mesures urgentes :

Inspection générale de toutes les passerelles piétonnes du pays pour vérifier leur conformité et leur sécurité. Renforcement du contrôle des charges à l’essieu et des gabarits des véhicules transportant des marchandises. Surveillance renforcée par les services de police pour identifier et intercepter les véhicules hors normes circulant sur les voies publiques. Veille stricte au respect des cahiers de charges par les entreprises en charge des travaux d’infrastructures.

Ce drame a mis en lumière des lacunes dans la régulation des transports de marchandises et dans le suivi des travaux publics. Le gouvernement entend agir rapidement pour renforcer les dispositifs de sécurité sur les routes et garantir la fiabilité des infrastructures destinées aux piétons.

L’effondrement de la passerelle d’Agoè-Zongo rappelle l’importance d’une vigilance accrue et d’un strict respect des normes dans la construction des infrastructures et dans la régulation du transport routier. La commission d’enquête devra livrer des conclusions claires pour que de tels accidents ne se reproduisent plus.