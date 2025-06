Une hausse nécessaire

La récente décision de la Compagnie d’Énergie Électrique du Togo (CEET) d’augmenter ses tarifs suscite une vague de mécontentement.

La Ligue des Consommateurs du Togo (LCT) a exprimé son opposition à cette mesure qu’elle juge injuste et socialement dangereuse.

« Cette décision unilatérale est incompréhensible et inacceptable. Elle pénalise les plus vulnérables et menace leur équilibre déjà fragile », a déclaré Emmanuel Sogadji, président de la LCT.

Selon l’organisation, cette hausse intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par une flambée des prix des produits de première nécessité. Pour la LCT, l’augmentation du coût de l’électricité risque d’aggraver la situation économique des foyers, avec des répercussions sur l’ensemble des biens et services du quotidien.

La LCT remet également en question la collecte de la TVA sur des produits essentiels comme l’eau et l’électricité. Elle souligne que la CEET et la TdE étant des entreprises publiques, leurs services devraient rester accessibles et protégés contre toute forme de surfacturation.

Face à cette situation, la Ligue appelle le gouvernement à suspendre immédiatement cette augmentation et à engager un dialogue inclusif avec les syndicats, les associations de consommateurs et la société civile.

L’augmentation du prix de l’électricité n’a pas vocation à pénaliser les consommateurs mais à permettre de réhabiliter et de moderniser le réseau.