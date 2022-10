Le 9 octobre est la journée mondiale du handicap.

La stratégie de l’exécutif togolais pour une meilleure prise en charge du handicap existe, mais le chemin est encore long.

L’inclusion du handicap est un aspect essentiel du respect des droits humains, du développement durable et de la paix et de la sécurité.

Creusant les inégalités préexistantes et révélant l’ampleur de l’exclusion, la crise mondiale liée au Covid-19 montre combien l’inclusion du handicap est indispensable.

Au nombre d’un milliard, les personnes en situation de handicap forment un des groupes les plus exclus de la société et comptent parmi les plus durement touchées par la crise actuelle, en termes de décès.

Même en temps normal, elles ont un accès moindre que quiconque aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi ou à la vie sociale.

Elles sont exposées à un risque élevé de pauvreté, de violence, de négligence ou d’atteintes et sont au nombre des personnes les plus marginalisées dans les communautés touchées par la crise.

Environ 900.000 personnes vivent en situation de handicap plus ou moins sévère au Togo. Sans parler d’ostracisme, ils ont plus de difficultés que les autres à trouver un emploi ou à participer à la vie communautaire.