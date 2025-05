Une nouvelle plateforme pour les visas vers l’Allemagne

L’ambassade d’Allemagne à Lomé a annoncé dimanche la mise à disposition de nouveaux types de demandes de visas accessibles en ligne via la plateforme numérique « Auslandsportal ». Cette initiative s’inscrit dans une volonté de moderniser et simplifier les démarches consulaires, notamment pour les étudiants et les professionnels togolais.

Parmi les nouveautés, les visas d’étude et de formation professionnelle sont désormais disponibles en ligne. Une opportunité majeure pour de nombreux jeunes désireux de poursuivre leur parcours académique ou de se former dans un environnement structuré en Allemagne.

La plateforme propose également d'autres options :

le visa de perfectionnement professionnel,

le visa de recherche d’une place de formation,

la Carte d’Opportunités,

et la Carte bleue européenne, toutes deux destinées à attirer des talents qualifiés dans divers secteurs.

Les professionnels ne sont pas en reste. Le portail permet désormais la soumission en ligne de plusieurs catégories de visas de travail, incluant :

les travailleurs qualifiés avec une formation universitaire ou professionnelle,

les travailleurs expérimentés sans diplôme formel,

ceux dont les qualifications doivent encore être reconnues pour intégrer le marché du travail allemand.

L’ambassade rappelle que seules les personnes résidant au Togo sont éligibles à déposer une demande auprès de ses services. De plus, les demandeurs ayant déjà obtenu un rendez-vous physique pour un visa d’étude ou de formation ne doivent pas soumettre une nouvelle demande en ligne, afin d’éviter tout doublon dans le traitement.

Cette digitalisation des démarches s’inscrit dans une stratégie allemande plus large d’ouverture de son marché de l’emploi, notamment dans les secteurs en tension. Elle vise à rendre l’Allemagne plus attractive pour les travailleurs internationaux, tout en assurant un traitement plus rapide, transparent et efficace des demandes de visa.