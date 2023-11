La Société des Postes du Togo (SPT) a entamé sa métamorphose il y a plusieurs années.

Elle propose désormais des services financiers et même des transports par bus et a renforcé sa politique de digitalisation.

Le courrier, son fonds de commerce, est en forte baisse remplacé par les email.

En revanche la livraison des colis est en forte hausse grâce au développement du e-commerce.

La numérisation et la transformation numérique des services postaux sont devenues une priorité stratégique, alors que l’économie numérique se développe.

Les opérateurs désignés du monde entier mettent en œuvre de nouvelles technologies pour moderniser, diversifier et adapter leurs services à la demande des clients.

D’après une étude de l’UPU (Union Postale Universelle), plus de 93% des postes offrent des services postaux numériques, directement ou en partenariat avec d’autres entreprises.

Des services postaux numériques de base tels que le suivi et la localisation et des services postaux en ligne aux services administratifs en ligne et aux services de commerce électronique tels que les identités numériques, les places de marché nationales et les services de paiement et de logistique en ligne, l’innovation suit le rythme.