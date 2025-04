Visa détourné, documents falsifiés : les Togolais risquent gros aux USA

427 Togolais en situation irrégulière aux États-Unis seront prochainement expulsés vers leur pays d’origine. L’annonce a été faite par Mary Sturgis, officier consulaire à l’ambassade des États-Unis à Lomé.

Ces ressortissants figurent sur une liste de plus d’un million de personnes identifiées en novembre dernier par les services d’immigration US comme vivant illégalement sur le territoire. Et ce chiffre pourrait bien grimper.

« Je conseille aux amis togolais concernés de rentrer d’eux-mêmes, avant qu’il ne soit trop tard. Les conséquences sont moins graves si l’on prend l’initiative de revenir volontairement », a exhorté Mme Sturgis. À défaut, ils risquent des poursuites pénales, une expulsion brutale et surtout une interdiction de territoire pouvant aller de 5 à 10 ans… voire à vie dans certains cas.

L’officier consulaire a rappelé que travailler avec un visa touristique ou étudiant constitue une infraction grave. « C’est une violation de la loi, même si certains pensent que ce n’est pas grave. Les États-Unis sont très stricts ».

Elle a mis en garde contre l’usage de faux documents, une pratique malheureusement courante chez certains candidats à l’émigration. « Mieux vaut investir cet argent dans un projet ici au Togo plutôt que dans des papiers frauduleux. »

Des voies légales existent

Mme Sturgis a également rappelé les principales portes d’entrée légales aux États-Unis : la loterie des visas (DV Lottery), les visas de travail et le regroupement familial pour ceux ayant un lien légal avec un résident ou un citoyen américain.

Dans un contexte où de nombreux jeunes rêvent d’un avenir ailleurs, ce rappel de la législation américaine se veut un avertissement lucide. « L’émigration n’est pas un crime, mais elle doit être encadrée et légale. Respecter les règles, c’est se protéger », a conclu l’officier consulaire.

Un message que les candidats à l’exil devraient méditer, à l’heure où les sanctions deviennent de plus en plus fermes.