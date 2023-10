Les évêques du Togo seront au Vatican du 23 au 28 octobre pour une présentation du rapport de gestion des diocèses du pays.

Ils auront droit à une audience avec le pape François.

Il s’agit d’un pèlerinage quinquennal à Rome appelé ‘Visite ad limina’.

Visite ad limina désigne la visite que chaque évêque fait périodiquement au Saint-Siège.

Les évêques africains font ce pèlerinage tous les 5 ans.

La visite ad limina est d’abord un pèlerinage sur les tombeaux des apôtres saint Pierre et saint Paul. Elle permet également de renforcer les liens avec le Saint-Siège, ainsi qu’entre diocèses voisins et entre provinces proches. Au cours de la visite ad limina, les évêques rencontrent le Pape et les responsables des dicastères et congrégations.