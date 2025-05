Le pape Léon XIV a officiellement entamé son pontificat ce dimanche lors d’une messe solennelle sur la place Saint-Pierre de Rome, marquant son installation en tant que 267ᵉ souverain pontife de l’Église catholique.

Des dizaines de milliers de fidèles étaient présents, applaudissant son passage à bord de la papamobile sous les cris de « Viva il Papa ! ».

Dans son homélie, prononcée en italien, le nouveau pape a tendu la main aux courants conservateurs de l’Église, souvent en rupture sous son prédécesseur François, promettant de préserver l’héritage de la foi catholique tout en faisant face aux défis contemporains.

« Pierre ne doit jamais céder à la tentation d’être un autocrate », a-t-il affirmé, en référence à la figure du premier pape, tout en plaidant pour l’unité et l’harmonie au sein de l’Église.

Né à Chicago et naturalisé péruvien, Robert Prevost — désormais Léon XIV — est le premier pape à avoir des liens directs avec les États-Unis et le Pérou. Il succède au pape François, décédé en avril, après douze années d’un pontificat marqué par des tensions internes et une forte attention aux plus vulnérables.

La cérémonie a rassemblé de nombreux chefs d’État et dignitaires étrangers.