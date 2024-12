100% d'accord

Deladem Akpaki a été réélu à l’unanimité samedi pour un nouveau mandat à la tête du Comité National Olympique du Togo (CNO-Togo).

Dans son discours de remerciement, il a exprimé sa reconnaissance et sa détermination :

‘Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à des élections où on sort avec 100 % des voix. Cela témoigne du travail accompli et de la lourde charge qui m’est confiée à nouveau pour porter haut le flambeau de l’Olympisme togolais’.

Son ambition est claire : inscrire ce nouveau mandat sous le signe de l’excellence, en revalorisant l’Olympisme et en plaçant les athlètes au centre des priorités du CNO.

Le président réélu a présenté les grands axes de sa vision pour les prochaines années, avec un calendrier sportif particulièrement riche : les Jeux Olympiques de la Jeunesse en Afrique à Dakar en 2026, les JO d’été de Los Angeles en 2028 et les nombreuses compétitions continentales.

M. Akpaki a insisté sur l’importance de soutenir les athlètes, les entraîneurs et leurs équipes pour maximiser leurs performances.