La troisième journée du championnat de première division s'est tenue ce dimanche offrant aux supporters des rencontres intenses et un total impressionnant de 17 buts inscrits.

Entente 2 continue de s'imposer comme un sérieux prétendant au titre, conservant la tête du classement avec 7 points.

Cependant, son avance reste fragile, car Gbohloe-su, également à 7 points, maintient la pression. Les deux équipes se livrent un duel passionnant à distance, chacune cherchant à consolider sa position dans la course au titre.

Parmi les moments forts de cette journée, la performance de CDF Haknour contre AS OTR a retenu l’attention. Haknour a dominé son adversaire avec une victoire convaincante de 3 buts à 1, marquant les esprits et affirmant ses ambitions dans ce championnat.

Les filets ont tremblé à plusieurs reprises au cours de cette troisième journée, avec un total de 17 buts inscrits. Ces chiffres témoignent du dynamisme et de la compétitivité des équipes engagées cette saison, offrant ainsi un spectacle de qualité aux amateurs de football.

Alors que le championnat se poursuit, les équipes devront maintenir leur intensité et leur concentration pour rester dans la course. La prochaine journée s’annonce tout aussi palpitante, avec de nouveaux défis pour les leaders et les poursuivants.

Résultats

CDF Haknour - AS OTR (3-1)

Doumbe FC - Entoile Filante (3-2)

As Tambo - Entente 2 (0-0)

Gomido FC - As Gbohloe-su (2-3)

Espoir FC - Unisport FC (2-1)

Classement

1- Entente 2 (7pts +3)

2- Gbohloe-su (7pts +2)

3- As Binah (6pts +3)

4- Unisport FC (6pts +1)

5- Espoir FC (5pts +1)

6- CDF Haknour (4pts +2)

7- Étoile Filante (4pts +0)

8- ASCK (3pts +1)

9- Doumbe FC (3pts +0

10- ASKO (1pts +0)

11- Tambo FC (1pts -2)

12- AC Barracuda (0pts -2)

13- Gomido FC (0pts -4)

14- As OTR (0pts -5)