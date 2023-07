Après la pelouse, le sable.

La Fédération togolaise de football rêve de développer le Beach Soccer.

Elle vient de se doter d’une stratégie dédiée avec, notamment, des compétitions nationales et la création de clubs professionnels.

‘La FIFA a validé notre plan. Reste maintenant à tout mettre en place’, a indiqué vendredi Hervé Agbodan, le secrétaire général de la FTF.

Une compétition aura lieu les 26 et 27 août sur la plage de Lomé.

Le Beach Soccer est le dérivé du football qui a connu l'une des plus belles évolutions sportive et populaire de ces vingt dernières années.

Spectaculaire par essence, le Beach Soccer, qui se pratique à cinq contre cinq, sur un terrain de sable, trois fois plus petit qu’une aire de jeu classique, offre une moyenne de 9 buts par match et d’un tir au but toutes les 30 secondes.

Cette dimension technique est l'une des clés de son succès et de son développement.