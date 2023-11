Belle prestation des Eperviers

Le Togo a fait match nul mardi à Lomé face au Sénégal (0-0) dans un duel comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

Les Eperviers ont été disciplinés tout au long de la rencontre face à l’une des meilleures équipes d’Afrique.

Paulo Duarte a également utilisé une tactique efficace. Il a joué un jeu purement défensif pour bloquer l'attaque sénégalaise devant les buts du Togo.

Le Togo affrontera entre le 3 et 11 Juin 2024, le Soudan du Sud et la RDC lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires.

Le Togo évolue au sein du groupe B avec le Soudan, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Mauritanie et la RDC.