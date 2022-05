Belle victoire d'Asko

La troisième journée des playoffs du championnat de première division s'est déroulée dimanche.

Asko conserve la première place avec 10 points. Il s’est imposé 4 buts à 0 face à Dyto FC.

Les playoffs sont la seconde phase du championnat de D1.

Ils opposent les trois meilleurs équipes de la zone Nord qui sont Asko, Asck, As Binah et de la Zone Sud à savoir, Dyto, Gomido, As Togo-port.

______

Résultats

Asko - Dyto FC (4-0)

As Togo-port - Gomido (2-2)

Ascck - As Binah (1-0)

Classement

1- Asko (10pts +4)

2- As Binah (7pts +2)

3- ASCK (6pts +0)

4- Dyto FC (5pts +1)

5- Gomido FC (5pts -1)

6- As Togo-port (0pts -6)