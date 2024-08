À partir de la saison prochaine, les arbitres togolais seront tenus de signer une charte de déclaration d'intégrité. Cette décision, prise par la Fédération togolaise de football (FTF), vise à répondre aux nombreuses critiques et accusations ayant terni l'image de l'arbitrage dans le pays.

Hervé Tété Agbodan, secrétaire général de la FTF, a déclaré : "Le comité exécutif a décidé de mettre en œuvre la politique d'intégrité de la FTF. Ainsi, dès cette saison, tous les arbitres officiant les compétitions de la Fédération Togolaise de Football signeront le document de déclaration d'intégrité."

La charte d'intégrité, désormais obligatoire, a pour but d'instaurer des compétitions plus justes et de restaurer la confiance du public dans l'équité sportive. Elle est une réponse directe aux performances des arbitres de la saison passée, qui ont mis en lumière certaines faiblesses nécessitant des mesures correctives.

Le secrétaire général a insisté sur le besoin impératif de professionnaliser davantage l'arbitrage au Togo, afin de garantir une meilleure qualité des décisions sur le terrain et de promouvoir l'excellence. La professionnalisation est vue comme une étape cruciale pour améliorer la crédibilité et la performance des arbitres togolais.

Contenu de la Charte d'Intégrité

La charte d'intégrité que les arbitres signeront comportera des engagements clairs, notamment :

La lutte contre toute forme de manipulation des résultats.

Le signalement des infractions et comportements non éthiques.

Le respect strict des règles d'arbitrage.

L'objectif de cette initiative est de créer un environnement compétitif où le mérite sportif est au centre des préoccupations. En instaurant ces nouvelles règles, la FTF espère élever le niveau du football togolais, tant sur la scène nationale qu'internationale.

En garantissant l'intégrité des arbitres, la FTF vise à restaurer la confiance du public dans le processus d'arbitrage et à assurer que les résultats des compétitions reflètent véritablement les performances des équipes sur le terrain.