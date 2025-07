Coup de sifflet

Le Togo sera sur la scène continentale de football, non pas par les Éperviers dames, absentes de cette édition, mais par une figure emblématique de l’arbitrage africain : Vicentia Amedome.

Arbitre internationale FIFA depuis 2015, elle a été sélectionnée pour officier lors de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2025, qui débute ce samedi au Maroc.

C’est une nouvelle distinction pour celle qui s’est imposée au fil des ans comme une référence en matière d’arbitrage sur le continent. Après avoir officié des rencontres cruciales lors des CAN féminines 2018 au Ghana et 2022 au Maroc, Vicentia Amedome revient sur les pelouses africaines avec le même engagement et la même rigueur.