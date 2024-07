Coupe du Togo : finale le 13 juillet

La finale de la Coupe du Togo aura lieu le 13 juillet au stade de Kégué. Cette compétition a regroupé 27 clubs issus de la D1 et de la D2.

Le match phare opposera ASKO, vainqueur de la saison de D1, à ASCK arrivé deuxième.

Créée en 1955, la Coupe du Togo est l'une des compétitions les plus anciennes et les plus respectées.

Après une interruption de douze ans, elle a été relancée par la Fédération togolaise de football en 2018.