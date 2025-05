Course au titre relancée

La 22ᵉ journée du championnat de première division s’est jouée mercredi sur plusieurs terrains du pays, avec à la clé des rebondissements majeurs en haut de classement et une lutte pour le titre plus ouverte que jamais.

À Kara, l’ASCK a réalisé une excellente opération en dominant l’Étoile Filante sur le score net de 3-0. Grâce à cette victoire, le club revient à un seul point du leader, l’AS OTR, qui reste en tête avec 39 points mais a subi un coup d’arrêt important.

En effet, l’AS OTR s’est inclinée face à l’ASKO (2-1), une défaite qui relance totalement la course au titre et remet la pression sur les leaders à l’approche des dernières journées.

Gbohloe-su n’a pas laissé passer sa chance. Le club a consolidé sa troisième place au classement avec 37 points, restant en embuscade et confirmant ses ambitions de podium en fin de saison.

Le duel entre Gomido FC et AS Tambo a offert un véritable festival de buts et d’émotions. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul spectaculaire (3-3), dans une rencontre pleine de rythme et de retournements de situation.

Au total, 15 buts ont été marqués au cours de cette 22ᵉ journée, preuve de la vivacité offensive des équipes et de l’intensité croissante du championnat à l’approche du sprint final.

Avec des écarts serrés en haut de tableau, le championnat promet une fin de saison haletante, où chaque point comptera.

______

Résultats

As Binah - Entente 2 (0-2)

Asck - Etoile Filante (3-0)

Gomido FC - As Tambo (3-3)

As Gbohloe-su - Unisport FC (0-0)

Ac Barracuda - FC Espoir (1-0)

As OTR - ASKO (1-2)

Classement

1- As OTR (39pts +9)

2- ASCK (38pts +11)

3- Gbohloe-su (37pts +0)

4- Entente 2 (35pts +3)

5- ASKO (34pts +8)

6- FC Espoir (33pts +8)

7- Unisport FC (33pts +8)

8- Tambo FC (28pts +4)

9- As Binah (28pts -1)

10- Gomido FC (27pts +4)

11- Ac Barracuda (27pts +4)

12- Etoile Filante (22pts -10)

13- CDF Haknour (18pts -12)

14- Doumbe FC (8pts -36)