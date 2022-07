Début du championnat de D1 le 23 octobre

La Fédération togolaise de football (FTF) a dévoilé vendredi le calendrier de la prochaine saison.

Le championnat de D1 débutera le 23 octobre en poule unique.

16 équipes sont engagées : Asko, Asck, As Binah, Unisport FC, Kakadl, Sara FC, Semassi, Dyto FC, Gomido, As Togo-port, Entente II, As OTR, As Gbohloe-su, Anges Fc, Tambo FC, Espoir FC.

Fin de saison le 30 juin de 2023.